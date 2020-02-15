Динамо завершило сбор в Турции победой над чемпионом Грузии (видео)

Киевляне поразили ворота соперника дважды.

Киевское "Динамо" провело заключительный контрольный матч на втором сборе в турецком Белеке.

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Команда Алексея Михайличенко встречалась с "Динамо" Тбилиси и одержала победу со счетом 2:0.

В первом тайме Томаш Кендзера нанес прицельный удар после розыгрыша углового, а после перерыва окончательный счет установил Назарий Русин.

"Динамо" - "Динамо" Тбилиси - 2:0

Гол: Кендзера, 23, Русин, 53

"Динамо": Бущан, Миколенко (Пиварич, 60), Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич (де Пена, 76), Буяльский (Караваев, 70), Дуэлунд (Шапаренко, 79), Русин (Соль, 79)

Видео гола Кендзеры

Видео гола Русина

"Динамо" завершило подготовку ко второй части сезона. Первый официальный поединок киевляне проведут 22 февраля против "Ворсклы" дома в рамках 19-го тура УПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" вылетело из Юношеской лиги УЕФА.