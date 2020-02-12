Проиграли по пенальти: киевское Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА

В 1/16 финала киевляне не смогли пройти загребское "Динамо".

Киевскому "Динамо" U-19 не удалось продолжить борьбу в Юношеской лиге УЕФА. На стадии 1/16 финала киевляне проиграли сверстникам из "Динамо" Загреб.

Встреча прошла на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.

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Команды не смогли открыть счет в основное время матча, после чего, согласно регламенту, перешли сразу к серии пенальти, в которой киевляне уступили со счетом 3:4. Решающий промах допустил Викентий Волошин - на его удар среагировал голкипер.

"Динамо" U-19 (Киев) - "Динамо" U-19 (Загреб) - 0:0 (по пенальти - 3:4)

"Динамо" Киев: Нещерет, Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко, Билошевский, Бодня (Надольский, 57), В.Волошин, Цитаишвили, Шулянский (Близниченко, 74), Исаенко.

Таким образом, киевское "Динамо" покинуло турнир.

Напомним, ранее на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА загребское "Динамо" играло с "Шахтером" (1:1 и 1:0).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что нигерийский новичок "Динамо" отличился эффектным голом в матче за молодежную команду.