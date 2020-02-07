Легионер Динамо перешел в парагвайский клуб
19:29, 07 февраля 2020Футбол
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Дерлис Гонсалес продолжит карьеру у себя на родине.
Дерлис Гонсалес был игроком Динамо с 2015 года / фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник Дерлис Гонсалес перешел из киевского "Динамо" в парагвайскую "Олимпию Асунсьон".
Об этом сообщает пресс-служба парагвайского клуба.
"Добро пожаловать домой, Дерлис", - сказано в сообщении "Олимпии" в Twitter.
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Условия, на которых был осуществлен переход, пока не называются.
Ранее сообщалось, что "Динамо" согласилось продать Гонсалеса "Олимпии" за 5 миллионов долларов.
Напомним, последние полтора года парагваец провел в аренде в бразильском "Сантосе". Арендное соглашение было рассчитано до лета, однако стороны разорвали его досрочно.
Отметим, что Гонсалес ранее уже выступал за "Олимпию" в 2014 году.
УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" разгромило норвежский клуб на сборе в Турции.
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