Легионер Динамо перешел в парагвайский клуб

Дерлис Гонсалес продолжит карьеру у себя на родине.

Полузащитник Дерлис Гонсалес перешел из киевского "Динамо" в парагвайскую "Олимпию Асунсьон".

Об этом сообщает пресс-служба парагвайского клуба.

"Добро пожаловать домой, Дерлис", - сказано в сообщении "Олимпии" в Twitter.

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Условия, на которых был осуществлен переход, пока не называются.

Ранее сообщалось, что "Динамо" согласилось продать Гонсалеса "Олимпии" за 5 миллионов долларов.

Напомним, последние полтора года парагваец провел в аренде в бразильском "Сантосе". Арендное соглашение было рассчитано до лета, однако стороны разорвали его досрочно.

Отметим, что Гонсалес ранее уже выступал за "Олимпию" в 2014 году.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" разгромило норвежский клуб на сборе в Турции.