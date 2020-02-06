На завершающей стадии: Динамо согласовало продажу легионера за 5 миллионов долларов

Дерлис Гонсалес окончательно покинет киевский клуб.

Киевское "Динамо" приняло предложение парагвайского клуба "Олимпия" по трансферу вингера Дерлиса Гонсалеса.

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Об этом сообщает издание ABC Color.

По информации источника, клубы согласовали все условия, а уже в пятницу, 7 февраля, футболист прилетит в Асунсьон для завершения сделки и подписания контракта.

Ранее сообщалось, что "Динамо" отказало "Олимпии", однако теперь клубы пришли к согласию. Киевляне получат 5 миллионов долларов за 50% прав на 25-летнего игрока. Сумма будет разбита на несколько траншей.

Гонсалес до лета должен был выступать на правах аренды за "Сантос", однако теперь он досрочно покинет бразильский клуб. Парагваец находился в аренде с лета 2018 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что защитник "Динамо" перешел в аргентинский клуб.