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На завершающей стадии: Динамо согласовало продажу легионера за 5 миллионов долларов

20:45, 06 февраля 2020
Футбол
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Дерлис Гонсалес не нужен украинскому гранду / фото: santosfc.com.br

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Об этом сообщает издание ABC Color.

По информации источника, клубы согласовали все условия, а уже в пятницу, 7 февраля, футболист прилетит в Асунсьон для завершения сделки и подписания контракта.

Ранее сообщалось, что "Динамо" отказало "Олимпии", однако теперь клубы пришли к согласию. Киевляне получат 5 миллионов долларов за 50% прав на 25-летнего игрока. Сумма будет разбита на несколько траншей.

Гонсалес до лета должен был выступать на правах аренды за "Сантос", однако теперь он досрочно покинет бразильский клуб. Парагваец находился в аренде с лета 2018 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что защитник "Динамо" перешел в аргентинский клуб.

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