Динамо отказалось продать легионера за пять миллионов долларов (документ)

Парагвайский клуб хотел подписать Дерлиса Гонсалеса.

"Динамо" отклонило предложение парагвайского клуба "Олимпия" по трансферу вингера Дерлиса Гонсалеса.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык, передает FootballHub.

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"Дерлиса очень хотела "Олимпия". Парагвайцы делали официальное предложение, предлагали 5 миллионов с рассрочкой платежа за 50% прав на футболиста. "Динамо" отклонило первое предложение. Но для "Динамо" это не проблема, ведь зарплату Гонсалесу сейчас платит "Сантос", где он играет в аренде", - рассказал Цыганык.

Также опубликован официальный документ, в котором "Олимпия" предлагает за Гонсалеса 5 миллионов долларов, которые готова выплатить четырьмя частями.

Отметим, что арендное соглашение 25-летнего Гонсалеса с "Сантосом" рассчитано до лета. Парагваец играет за бразильский клуб с лета 2018 года.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что защитник "Динамо" Тамаш Кадар переведен в дубль и хочет покинуть киевский клуб.