Динамо отказалось продать легионера за пять миллионов долларов (документ)
"Динамо" отклонило предложение парагвайского клуба "Олимпия" по трансферу вингера Дерлиса Гонсалеса.
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык, передает FootballHub.
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"Дерлиса очень хотела "Олимпия". Парагвайцы делали официальное предложение, предлагали 5 миллионов с рассрочкой платежа за 50% прав на футболиста. "Динамо" отклонило первое предложение. Но для "Динамо" это не проблема, ведь зарплату Гонсалесу сейчас платит "Сантос", где он играет в аренде", - рассказал Цыганык.
Также опубликован официальный документ, в котором "Олимпия" предлагает за Гонсалеса 5 миллионов долларов, которые готова выплатить четырьмя частями.
Отметим, что арендное соглашение 25-летнего Гонсалеса с "Сантосом" рассчитано до лета. Парагваец играет за бразильский клуб с лета 2018 года.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что защитник "Динамо" Тамаш Кадар переведен в дубль и хочет покинуть киевский клуб.