Норвежский форвард установил впечатляющий рекорд в немецкой Бундеслиге

19-летний Эрлинг Холанд продолжает удивлять футбольный мир.

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд после хет-трика в дебютном матче за "Боруссию" в своей второй игре за дортмундский клуб оформил дубль.

В матче чемпионата Германии против "Кельна" (5:1) Холанд вышел на замену на 65-й минуте встречи. Форвард сперва забил на 78-й минуте, а затем на 87-й.

Таким образом, на счету Холанда пять голов в двух матчах за "Боруссию". И для того, чтобы забить пять мячей, ему понадобилось всего 59 минут. В обеих играх он выходил на замену.

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Как сообщает Gracenote Live в Twitter, Холанд - первый игрок в истории Бундеслиги, которому удалось забить пять голов в двух матчах.

Напомним, 19-летний Холанд стал открытием сезона в Лиге чемпионов. Осенью в составе "Зальцбурга" он забил в ЛЧ 8 голов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира. В январе Холанд перешел в "Боруссию".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что звездный французский футболист закатил мяч в ворота рукой.