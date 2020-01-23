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Звездный французский футболист закатил мяч в ворота рукой (видео)

11:04, 23 января 2020
Футбол
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Килиан Мбаппе / REUTERS

Довольно курьезный момент произошел в полуфинальном матче Кубка французской лиги между "Пари Сен-Жермен" и "Реймсом". Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе забил гол рукой, лежа на газоне.

В одном из эпизодов Мбаппе после контакта с голкипером соперников упал на газон, после чего решил протолкнуть мяч в ворота рукой. 

Арбитр заметил столь откровенное нарушение правил и не засчитал гол. Кроме того, рефери предъявил французу желтую карточку.

ПСЖ в итоге одержал победу со счетом 3:0 и вышел в финал турнира.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что турецкий вратарь получил красную карточку после двух подряд отбитых пенальти.

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