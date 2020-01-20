Без трех украинцев и двух бразильцев: 28 футболистов отправились с Шахтером на сбор
Донецкий "Шахтер" прибыл на первый тренировочный сбор в турецкий Белек.
Как сообщает официальный сайт "Шахтера", главный тренер команды Луиш Каштру взял с собой 28 футболистов.
Вместе с командой на сборы не полетели защитник Богдан Бутко, который ищет себе новый клуб, бразильцы Додо и Майкон, которые находятся в расположении олимпийской сборной Бразилии, полузащитник Андрей Тотовицкий, а также форвард Андрей Борячук. По информации СМИ, он может перейти в турецкий "Ризеспор".
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Также стоит отметить, что в составе команды бразильцы Фернандо и Веллингтон Нем, а также украинцы Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев, которые вернулись из аренды.
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула
Первый сбор команды продлится до 30 января.
УНИАН ранее также сообщал о том, что киевское "Динамо" провело первый контрольный матч на сборе в Турции.