"В поисках новой команды": бывший защитник сборной Украины оказался не нужен Шахтеру

Тренерский штаб дончан не рассчитывает на Богдана Бутко.

Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко больше не входит в планы тренерского штаба Луиша Каштру.

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Об этом сам футболист сообщил в комментарии паблику "Футбол України" в Facebook.

"Мне сказали, что я не еду на сборы. Нахожусь в поисках новой команды. Контракт с "Шахтером" действует еще полтора года", - отметил Бутко.

В текущем сезоне 29-летний игрок ни разу не появился на поле в футболке "Шахтера" и лишь однажды попал в заявку на матч. Всего на его счету 45 матчей за "горняков", а также 33 игры в составе сборной Украины.

В прошлом Бутко на правах аренды выступал за "Волынь", "Ильичевец" и российский "Амкар".

УНИАН ранее также сообщал о том, что тренер "Шахтера" прошел стажировку в "Манчестер Сити".