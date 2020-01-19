Украинский форвард отличился в третьем матче подряд за турецкий клуб (видео)

Евгений Селезнев набрал отличную форму.

Украинский нападающий Евгений Селезнев отличился забитым голом в третьем подряд матче в составе турецкого "Бурсаспора".

Селезнев забил в матче 18-го тура второго дивизиона чемпионата Турции против "Фатих Карагюмрюка", который стал для "Бурсаспора" первым после зимней паузы.

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Селезнев вышел на поле с первых минут, а уже на 9-й минуте вывел свою команду вперед ударом из пределов штрафной. Форвард первым касанием принял мяч на грудь, а вторым нанес прицельный удар с лета.

Встреча в итоге завершилась победой "Бурсаспора" со счетом 2:1.

Ранее украинец отличился двух подряд матчах в конце декабря.

Всего на счету Селезнева теперь 8 голов в 17 матчах за "Бурсаспор" в текущем сезоне.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Александр Зинченко в третий раз подряд не попал в заявку "Манчестер Сити" на игру.