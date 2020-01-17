Сборная Украины определилась с тренировочной базой на Евро-2020
22:39, 17 января 2020Футбол
156 0
Украинцы будут готовиться к играм в городе Волунтари.
Сборная Украины будет тренироваться возле Бухареста / УАФ
Тренировочной базой сборной Украины на чемпионате Европы-2020 будет стадион в румынском городе Волунтари.
Читайте такжеШевченко назвал топ-5 самых прогрессирующих футболистов сборной Украины
Об этом сообщает Sport Arena.
Арена имени бывшего игрока сборной Румынии Ангела Йордэнеску рассчитана на 4,6 тысячи мест. При этом Волунтари расположен всего в шести километрах от центра Бухареста, где будет базироваться команда Андрея Шевченко.
Напомним, в Бухаресте Украине предстоит провести матчи второго тура группового этапа (18 июня, соперник неизвестен) и третьего (22 июня против Австрии).
Первый матч "желто-синие" проведут в Амстердаме (14 июня против сборной Нидерландов).
УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты сборной Украины получат рекордные премиальные за выход на Евро-2020.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter