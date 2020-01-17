Сборная Украины определилась с тренировочной базой на Евро-2020

Украинцы будут готовиться к играм в городе Волунтари.

Тренировочной базой сборной Украины на чемпионате Европы-2020 будет стадион в румынском городе Волунтари.

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Об этом сообщает Sport Arena.

Арена имени бывшего игрока сборной Румынии Ангела Йордэнеску рассчитана на 4,6 тысячи мест. При этом Волунтари расположен всего в шести километрах от центра Бухареста, где будет базироваться команда Андрея Шевченко.

Напомним, в Бухаресте Украине предстоит провести матчи второго тура группового этапа (18 июня, соперник неизвестен) и третьего (22 июня против Австрии).

Первый матч "желто-синие" проведут в Амстердаме (14 июня против сборной Нидерландов).

УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты сборной Украины получат рекордные премиальные за выход на Евро-2020.