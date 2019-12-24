Футболисты сборной Украины получат рекордные премиальные за выход на Евро-2020

Точная сумма пока не называется.

Сборная Украины получит рекордную сумму премиальных за выход на чемпионат Европы-2020.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает официальный сайт УАФ.

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"В начале следующего года заплатим игрокам и тренерам национальной команды за выход на Евро-2020. И запланированная к выплате сумма будет рекордной в истории национальной сборной", - сказал Павелко.

Президент УАФ также сообщил, что сумма премиальных не согласовывалась с футболистами:

"Мне приятно, что мы никогда не обсуждаем сумму премиальных с игроками по ходу соревнований. Это касается всех сборных! Футболисты и тренеры знают, что в случае успеха они будут достойно вознаграждены. Между мной и руководителями сборных есть полное доверие, игроки, со своей стороны, полностью доверяют в этом вопросе наставникам и во время турниров думают только об игре".

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла на чемпионат Европы напрямую и с первого места в отборочной группе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины показала лучший результат в рейтинге ФИФА с 2013 года.