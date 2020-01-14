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Назван самый прибыльный футбольный клуб Европы

16:22, 14 января 2020
Футбол
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Барселона - самый успешный футбольный проект Европы / REUTERS

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Такие данные опубликовала аудиторская компания Deloitte.

Каталонский клуб заработал более 840,8 миллиона евро и значительно опередил мадридский "Реал", у которого эта сумма - 757,3 миллиона.

В тройку вошел английский "Манчестер Юнайтед" - 711,5 миллиона. При этом аналитики отмечают, что манкунианцы рискуют уже в ближайшее время потерять статус самого прибыльного британского клуба, если команда не начнет добиваться успехов на футбольном поле.

По прогнозам аналитиков, "Барселона" увеличит годовую прибыль до 1 миллиарда евро в ближайшие годы.

Топ-10 европейских клубов по доходам:

1. "Барселона" - 840,8 млн евро

2. "Реал" - 757,3 млн

3. "Манчестер Юнайтед" - 711,5 млн

4. "Бавария" - 660,1 млн

5. "Пари Сен-Жермен" - 635,9 млн

6. "Манчестер Сити" - 610,6 млн

7. "Ливерпуль" - 604,7 млн

8. "Тоттенхэм" - 521,1 млн

9. "Челси" - 513,1 млн

10. "Ювентус" - 459,7 млн

В целом доходы самых прибыльных клубов континента за год выросли на 11,9 процента.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" назначила нового главного тренера.

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