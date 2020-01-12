Реал обыграл Атлетико в серии пенальти и завоевал Суперкубок Испании (видео)

В решающем поединке состоялось мадридское дерби.

В финале Суперкубка Испании, который проходил в Саудовской Аравии, встречались мадридские "Реал" и "Атлетико".

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Команды не порадовали болельщиков голами, а судьбу трофея решила серия пенальти, в которой больше повезло команде Зинедина Зидана.

По ходу встречи преимущество было у будущего чемпиона, но до голов дело так и не дошло. За пять минут до конца второго экстра-тайма Федерико Вальверде оставил "сливочных" в меньшинстве, но "Реал" удержал ничейный счет в последние минуты.

В серии пенальти у "Атлетико" в штангу попал Сауль, после чего Куртуа отразил удар Партея. Решающий гол в серии на свой счет записал Серхио Рамос.

"Реал" - "Атлетико" - 0:0 (по пенальти - 4:1)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 103), Модрич, Иско (Родриго, 60), Йович (М. Диас, 83)

"Атлетико": Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес (Савич, 98), Лоди (Льоренте, 89), Корреа, Эррера (Витоло, 56), Партей, Сауль, Фелиш (Ариас, 101), Мората

Предупреждения: Менди, Модрич, Карвахаль - Фелипе, Партей, Хименес, Савич, Корреа

Удаление: Вальверде, 115 (фол последней надежды)

Видеообзор матча

"Реал" завоевал свой 11-й Суперкубок Испании в истории.

УНИАН ранее сообщал о том, что форвард "Барселоны" перенес операцию и выбыл на длительный срок.