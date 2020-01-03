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Еще один футболист Шахтера получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии

18:41, 03 января 2020
Футбол
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В текущем сезоне Майкон из-за травмы выходил на поле лишь четыре раза / фото ФК "Шахтер"

Об этом сообщил официальный сайт "горняков".

Майкон поможет бразильской сборной в предолимпийском турнире Южной Америки, который пройдет с 18 января по 9 февраля в Колумбии.

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Стоит отметить, что Майкон получил вызов, так как главный тренер бразильской команды Андре Жардин был вынужден внести изменения в заявку.

В предварительном раунде отбора на Олимпиаду-2020 Бразилии предстоит сыграть в одной группе с Парагваем, Уругваем, Боливией и Перу. 

Как сообщал УНИАН, ранее вызов в олимпийскую сборную Бразилии получил также защитник "Шахтера" Додо.

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Теги: #Шахтер#сборная Бразилии