Еще один футболист Шахтера получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии
18:41, 03 января 2020Футбол
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Полузащитник Майкон поможет команде в предолимпийском турнире.
В текущем сезоне Майкон из-за травмы выходил на поле лишь четыре раза / фото ФК "Шахтер"
Хавбек донецкого "Шахтера" Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии (U-23).
Об этом сообщил официальный сайт "горняков".
Майкон поможет бразильской сборной в предолимпийском турнире Южной Америки, который пройдет с 18 января по 9 февраля в Колумбии.
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Стоит отметить, что Майкон получил вызов, так как главный тренер бразильской команды Андре Жардин был вынужден внести изменения в заявку.
В предварительном раунде отбора на Олимпиаду-2020 Бразилии предстоит сыграть в одной группе с Парагваем, Уругваем, Боливией и Перу.
Как сообщал УНИАН, ранее вызов в олимпийскую сборную Бразилии получил также защитник "Шахтера" Додо.
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