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Футболист Шахтера получил вызов в сборную Бразилии

12:13, 28 декабря 2019
Футбол
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Додо в нынешнем сезоне пробился в основу Шахтера / фото: ФК Шахтер

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Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Бразилии.

21-летний футболист прибудет в расположение команды для подготовки к предолимпийскому турниру Южной Америки, на котором две лучшие сборные получат лицензию на Олимпиаду-2020.

Сбор начнется 3 января, а игры отбора пройдут с 18 января по 9 февраля. Бразильцы находятся в группе с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу.

Додо уже вызывался в сборную Бразилии в ноябре, но тогда провел игру против Аргентины (0:1) в запасе.

В текущем сезоне бразилец провел за "Шахтер" 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

УНИАН ранее сообщал о том, что полузащитник "Шахтера" может перейти в "Баварию".

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Теги: #Шахтер#сборная Бразилии