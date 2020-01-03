Гол легендарного испанца признан лучшим в чемпионате Германии за десять лет (видео)
10:18, 03 января 2020Футбол
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Лучший гол десятилетия в Бундеслиге забил Рауль.
Рауль играл в Бундеслиге c 2010 по 2012 годы / фото: bundesliga.com
Легендарный испанский нападающий Рауль признан автором лучшего гола десятилетия в немецкой Бундеслиге.
Видео с десятью топ-голами прошедших десяти лет опубликовал официальный канал Бундеслиги в YouTube.
Свой великолепный гол Рауль забил в сезоне 2011-2012, когда выступал за "Шальке". В матче против "Кельна" испанец элегантно перебросил голкипера, отправив мяч в сетку.
В тройку лучших также были включены голы Роберта Левандовски и Себастьяна Алле.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков десятилетия.
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