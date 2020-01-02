Украинец из Зари попал в топ-50 футбольных надежд по версии УЕФА в 2020 году

УЕФА также включил в список еще двух футболистов из УПЛ.

Полузащитник луганской "Зари" Богдан Леднев попал в список из топ-50 молодых футболистов европейских чемпионатов по версии УЕФА, за которыми стоит следить в 2020-м году.

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Список опубликован на официальном сайте УЕФА.

21-летний Леднев принадлежит киевскому "Динамо", а за "Зарю" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне УПЛ на его счету 16 поединков, 9 голов и 3 ассиста. Следующим летом игрок вернется в столичный клуб.

В список также вошли два бразильских легионера "Шахтера" - 21-летний Додо и 19-летний Тете. В активе первого 16 матчей, 2 гола и 3 ассиста в УПЛ и ЛЧ. Тете провел в двух турнирах 17 игр, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

УНИАН ранее сообщал о том, что названы 33 лучших футболиста Украины в 2019 году.