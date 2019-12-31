Команда мечты: названы 33 лучших футболиста Украины в 2019 году

Составлен список 33 лучших футболистов страны по итогам года.

Издание "Команда №1" опубликовало список 33 лучших футболистов Украины по итогам 2019 года.

В символической сборной года на каждой позиции представлены по три футболиста, сообщает zbirna.com.

Вратари

1. Андрей Пятов ("Шахтер")

2. Андрей Лунин ("Леганес" / "Вальядолид", Испания)

3. Юрий Панькив ("Александрия")

Центральные защитники

1. Сергей Кривцов ("Шахтер")

2. Игорь Пластун ("Гент", Бельгия)

3. Денис Попов ("Динамо")

1. Николай Матвиенко ("Шахтер")

2. Никита Бурда ("Динамо")

3. Артем Шабанов ("Динамо")

Левые защитники

1. Виталий Миколенко ("Динамо")

2. Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия / "Брюгге", Бельгия)

3. Богдан Михайличенко ("Заря")

Правые защитники

1. Александр Караваев ("Заря" / "Динамо")

2. Сергей Болбат ("Шахтер")

3. Александр Тымчик ("Заря")

Читайте такжеПредставители Зари стали лучшими игроком и тренером УПЛ в декабре (фото)

Опорные полузащитники

1. Тарас Степаненко ("Шахтер")

2. Евгений Шахов (ПАОК, Греция / "Лечче", Италия)

3. Сергей Сидорчук ("Динамо")

Центральные полузащитники

1. Руслан Малиновский ("Гент", Бельгия)

2. Роман Безус ("Гент", Бельгия)

3. Кирилл Ковалец ("Александрия")

1. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)

2. Виталий Буяльский ("Динамо")

3. Владимир Шепелев ("Динамо")

Левые полузащитники

1. Виктор Цыганков ("Динамо")

2. Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия / "Шахтер")

3. Александр Зубков ("Мариуполь" / "Ференцварош", Венгрия)

Правые полузащитники

1. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия)

2. Марлос ("Шахтер")

3. Богдан Леднев ("Заря")

Нападающие

1. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

2. Жуниор Мораес ("Шахтер")

3. Назарий Русин ("Динамо" / "Заря")

УНИАН ранее также сообщал о том, что были названы лучший футболист и тренер Украины в 2019 году.