Главные события за 120 секунд: Динамо подвело итоги года (видео)
17:14, 31 декабря 2019Футбол
83 0
В киевском клубе рассказали о позитивных моментах 2019 года.
Динамо выиграло Суперкубок Украины-2019 / фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" вспомнило о позитивных моментах и значимых событиях, которые произошли с клубом в 2019 году.
В видео на своем официальном канале в YouTube "Динамо" за 120 секунд рассказало о главных событиях уходящего года.
А главным событием года официальный сайт "Динамо" назвал камбэк и победу в матче за Суперкубок Украины.
"Надеемся, что 2020 год подарит болельщикам "Динамо" еще больше ярких событий", - отметили в киевском клубе.
Как сообщал УНИАН, ранее "Динамо" представило лучшие голы команды в 2019 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter