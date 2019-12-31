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Главные события за 120 секунд: Динамо подвело итоги года (видео)

17:14, 31 декабря 2019
Футбол
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Динамо выиграло Суперкубок Украины-2019 / фото: ФК Динамо Киев

В видео на своем официальном канале в YouTube "Динамо" за 120 секунд рассказало о главных событиях уходящего года.

А главным событием года официальный сайт "Динамо" назвал камбэк и победу в матче за Суперкубок Украины.

"Надеемся, что 2020 год подарит болельщикам "Динамо" еще больше ярких событий", - отметили в киевском клубе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Динамо" представило лучшие голы команды в 2019 году.

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Теги: #Динамо