Главные события за 120 секунд: Динамо подвело итоги года (видео)

В киевском клубе рассказали о позитивных моментах 2019 года.

Киевское "Динамо" вспомнило о позитивных моментах и значимых событиях, которые произошли с клубом в 2019 году.

В видео на своем официальном канале в YouTube "Динамо" за 120 секунд рассказало о главных событиях уходящего года.

А главным событием года официальный сайт "Динамо" назвал камбэк и победу в матче за Суперкубок Украины.

"Надеемся, что 2020 год подарит болельщикам "Динамо" еще больше ярких событий", - отметили в киевском клубе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Динамо" представило лучшие голы команды в 2019 году.