Названы лучший футболист и тренер года в Украине

В Киеве прошла церемония "Футбольные звезды Украины".

В рамках церемонии "Футбольные звезды Украины-2019" были названы имена лучшего футболиста и лучшего тренера по итогам года.

Лучшим футболистом года в Украине признан полузащитник "Шахтера" Тайсон.

На награду также были номинированы еще один хавбек "горняков" Марлос и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.

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Лучшим тренером года стал наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который впервые получил эту награду.

На награду также претендовали главный тренер сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира, Александр Петраков, и главный тренер "Зари" Виктор Скрипник. Петракову вручили награду "Лучший тренер молодежных команд".

Отметим, что победители премии определялись по результатам голосования профессиональных футболистов, футболисток и тренеров клубов УПЛ и ПФЛ.

Напомним, под руководством Шевченко в 2019 году сборная Украины впервые в своей истории не проиграла ни одного матча за год и квалифицировалась на Евро-2020 с первого места в группе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что голкипер сборной Украины Андрей Пятов стал лучшим голкипером отбора на Евро-2020.