Названы лучший футболист и тренер года в Украине
В рамках церемонии "Футбольные звезды Украины-2019" были названы имена лучшего футболиста и лучшего тренера по итогам года.
Лучшим футболистом года в Украине признан полузащитник "Шахтера" Тайсон.
На награду также были номинированы еще один хавбек "горняков" Марлос и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.
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Лучшим тренером года стал наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который впервые получил эту награду.
На награду также претендовали главный тренер сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира, Александр Петраков, и главный тренер "Зари" Виктор Скрипник. Петракову вручили награду "Лучший тренер молодежных команд".
Отметим, что победители премии определялись по результатам голосования профессиональных футболистов, футболисток и тренеров клубов УПЛ и ПФЛ.
Переможець у номінації “Найкращий тренер чоловічих команд” — тренер національної збірної України Андрій Шевченко! 2019 рік для національної збірної завершився без поразок. Дякуємо Андрію Миколайовичу за те, що зміг створити унікальну атмосферу у колективі. #уаф #футбольнізіркиукраїни2019
Напомним, под руководством Шевченко в 2019 году сборная Украины впервые в своей истории не проиграла ни одного матча за год и квалифицировалась на Евро-2020 с первого места в группе.
УНИАН ранее также сообщал о том, что голкипер сборной Украины Андрей Пятов стал лучшим голкипером отбора на Евро-2020.