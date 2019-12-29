"В сегодняшней ситуации - нет": форвард сборной Украины Яремчук не стал бы переходить в Зенит ради денег

Роман Яремчук заявил, что денег ему "хватает на жизнь".

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук заявил, что не стал бы переходить в российский клуб ради большой зарплаты.

Об этом Яремчук сказал в интервью для YouTube-канала "Вацко Live".

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"Если бы "Зенит" предложил 5 миллионов евро чистыми в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100%. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно", - сказал Яремчук.

При этом форвард отметил, что деньги имеют значение, но, в первую очередь, футболисты выходят на поле "из-за любви к футболу", а во вторую - чтобы "кормить семью".

"Я выбрал Бельгию, это не тот чемпионат, где ты можешь заработать большие деньги. Но это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше денег. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги", - также отметил нападающий.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист рассказал, как российские журналисты называли его "фашистом и бандеровцем".