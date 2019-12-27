"Фашист и бандеровец": украинский футболист вспомнил скандал с российскими журналистами

Юрий Габовда однажды резко высказался в адрес России.

Украинский защитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда рассказал подробности скандала с записью "москальская морда ляжет", которую он опубликовал в Instagram минувшим летом.

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Футболист вспомнил ситуацию в интервью Youtube-каналу SPORT TRAVELER UA.

"Был серьезный разговор со спортивным директором "Халадаша". За день до игры мне позвонили и сказали: "Ты сегодня не будешь играть". Поднималась тема разрыва контракта, так как писали очень много на почту клуба российские журналисты и даже "левые" какие-то люди.

Нашли электронный адрес и писали какие-то отбитые фанаты, что такой игрок как Габовда - это фашист и бандеровец и он не имеет право играть в вашей команде. Просим это рассмотреть", - сказал Габовда.

30-летний Габовда выступает в Венгрии с 2017 года. В прошлом он также защищал цвета "Карпат", "Кривбасса", "Таврии", "Руха", а также белорусских "Гранита" и минского "Динамо".

УНИАН ранее сообщал о том, что российские клубы впервые за 18 лет не вышли в плей-офф еврокубков.