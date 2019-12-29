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Украинский нападающий отличился во втором подряд матче за турецкий клуб (видео)

20:23, 29 декабря 2019
Футбол
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Гол Александра Гладкого помог Адана Демирспор одержать победу / фото: twitter.com/AdsKulubu

Украинский форвард Александр Гладкий забил еще один гол за турецкий "Адана Демирспор". Нападающий отличился в матче 17-го тура второго по силе турецкого дивизиона против "Истанбулспора".

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На 17-й минуте матча Гладкий в штрафной соперника благодаря обманному движению обыграл оппонента, после чего нанес точный удар.

Украинец открыл счет во встрече, а завершилась она победой "Адана Демирспор" со счетом 2:0.

Гладкий забил во втором матче кряду. Всего на его счету три мяча в десяти матчах в текущем сезоне.

Как сообщал УНИАН, ранее украинец Евгений Селезнев отличился голом в матче чемпионата Турции.

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Теги: #новости футбола#Александр Гладкий