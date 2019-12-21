Экс-форвард сборной Украины забил второй гол в сезоне в Турции (видео)

Александр Гладкий выступает за турецкий "Адана Демирспор".

Украинский нападающий Александр Гладкий забил второй гол в сезоне в составе "Адана Демирспор", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Турции.

Гладкий отличился голом в матче 16-го тура против "Умраниеспора". На 20-й минуте украинец отправил мяч в сетку из центра штрафной и сделал счет 2:0.

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Перед этим Гладкий принял непосредственное участие в первом голе своей команды. После его скидки игрок "Умраниеспора" срезал мяч в собственные ворота.

"Адана Демирспор" одержал победу в матче со счетом 4:2, а в турнирной таблице располагается на девятой позиции.

Для Гладкого этот гол стал вторым в текущем сезоне в восьми матчах второго турецкого дивизиона.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский забил второй гол в чемпионате Италии.