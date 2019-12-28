цей матеріал доступний українською

Украинец Селезнев отметился голом в победном матче чемпионата Турции (видео)

21:57, 28 декабря 2019
Футбол
113 0
Команда Селезнева победила / фото: bursaspor.org.tr

"Бурсаспор" дома встречался с "Хатайспором", а Селезнев вышел на поле в стартовом составе.

На 10-й минуте украинец воспользовался ошибкой защитника, перехватил мяч и нанес прицельный удар в нижний угол ворот. "Бурсаспор" в итоге праздновал победу со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне на счету Селезнева 16 матчей, 7 голов и 2 ассиста во всех турнирах.

УНИАН ранее сообщал о том, что Селезнев занялся боксом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евгений Селезнев