Украинец Селезнев отметился голом в победном матче чемпионата Турции (видео)

Украинец проводит результативный сезон.

Украинский нападающий Евгений Селезнев забил гол за "Бурсаспор" в поединке 17-го тура первого дивизиона чемпионата Турции.

"Бурсаспор" дома встречался с "Хатайспором", а Селезнев вышел на поле в стартовом составе.

На 10-й минуте украинец воспользовался ошибкой защитника, перехватил мяч и нанес прицельный удар в нижний угол ворот. "Бурсаспор" в итоге праздновал победу со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне на счету Селезнева 16 матчей, 7 голов и 2 ассиста во всех турнирах.

УНИАН ранее сообщал о том, что Селезнев занялся боксом.