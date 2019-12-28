Украинец Селезнев отметился голом в победном матче чемпионата Турции (видео)
21:57, 28 декабря 2019Футбол
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Украинец проводит результативный сезон.
Команда Селезнева победила / фото: bursaspor.org.tr
Украинский нападающий Евгений Селезнев забил гол за "Бурсаспор" в поединке 17-го тура первого дивизиона чемпионата Турции.
"Бурсаспор" дома встречался с "Хатайспором", а Селезнев вышел на поле в стартовом составе.
На 10-й минуте украинец воспользовался ошибкой защитника, перехватил мяч и нанес прицельный удар в нижний угол ворот. "Бурсаспор" в итоге праздновал победу со счетом 2:1.
В нынешнем сезоне на счету Селезнева 16 матчей, 7 голов и 2 ассиста во всех турнирах.
УНИАН ранее сообщал о том, что Селезнев занялся боксом.
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