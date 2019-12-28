"Раз, два, тройка - красавец": экс-футболист сборной Украины занялся боксом (видео)

Евгений Селезнев удивил даже Дениса Беринчика.

Украинский футболист Евгений Селезнев показал свои боксерские навыки.

Нападающий опубликовал видео на своей странице в Instagram.

34-летний футболист вышел на ринг и показал уровень своей подготовки, отрабатывая удары на лапах.

"Да ну на! Раз, два, тройка - красавец", - похвалил Селезнева чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик.

В настоящий момент Евгений Селезнев выступает в Турции за "Бурсаспор". В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей, 6 голов и 2 ассиста.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ярмоленко является лучшим игроком "Вест Хэма" в текущем сезоне.