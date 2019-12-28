"Раз, два, тройка - красавец": экс-футболист сборной Украины занялся боксом (видео)
12:28, 28 декабря 2019Футбол
277 0
Евгений Селезнев удивил даже Дениса Беринчика.
Селезнев показал хорошую подготовку на ринге / фото: bursaspor.org.tr
Украинский футболист Евгений Селезнев показал свои боксерские навыки.
Нападающий опубликовал видео на своей странице в Instagram.
34-летний футболист вышел на ринг и показал уровень своей подготовки, отрабатывая удары на лапах.
"Да ну на! Раз, два, тройка - красавец", - похвалил Селезнева чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик.
В настоящий момент Евгений Селезнев выступает в Турции за "Бурсаспор". В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей, 6 голов и 2 ассиста.
УНИАН ранее сообщал о том, что Ярмоленко является лучшим игроком "Вест Хэма" в текущем сезоне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter