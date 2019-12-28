Динамо интересен лидер бомбардирской гонки чемпионата Хорватии

Киевляне намерены усилить атаку во время зимней паузы.

Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему хорватского "Осиека" Мирко Маричу.

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Об этом сообщает Динамомания.

24-летний футболист является лидером бомбардирской гонки чемпионата Хорватии в текущем сезоне. На счету Марича 14 голов в 19 матчах.

В прошлом сезоне форвард забил 18 голов и занял второе место среди всех бомбардиров лиги. Он способен сыграть на позициях центрального нападающего и под ним.

Марич выступает за "Осиек" с 2017 года. До этого он успел поиграть за боснийский "Широки-Бриег", хорватскую "Локомотиву" и венгерский "Фехервар".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" представило лучшие голы команды в 2019 году.