Динамо интересен лидер бомбардирской гонки чемпионата Хорватии
16:33, 28 декабря 2019Футбол
66 0
Киевляне намерены усилить атаку во время зимней паузы.
Марич - один из лучших форвардов чемпионата Хорватии / фото: twitter.com/nkosijek
Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему хорватского "Осиека" Мирко Маричу.
Читайте также"Пусть кричат": футболист Динамо раскритиковал поведение бразильцев Шахтера в эпизоде с расизмом
Об этом сообщает Динамомания.
24-летний футболист является лидером бомбардирской гонки чемпионата Хорватии в текущем сезоне. На счету Марича 14 голов в 19 матчах.
В прошлом сезоне форвард забил 18 голов и занял второе место среди всех бомбардиров лиги. Он способен сыграть на позициях центрального нападающего и под ним.
Марич выступает за "Осиек" с 2017 года. До этого он успел поиграть за боснийский "Широки-Бриег", хорватскую "Локомотиву" и венгерский "Фехервар".
УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" представило лучшие голы команды в 2019 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter