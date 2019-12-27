Динамо представило лучшие голы команды в 2019 году (видео)

В подборку вошли десять забитых мячей.

Киевское "Динамо" представило десять лучших голов команды, забитых в 2019 году.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

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В подборку вошли голы, которые были забиты преимущественно на внутренней арене.

"Из-за ограниченности прав, мы не могли включить в нее голы "Динамо" в еврокубках и некоторых выездных матчах УПЛ", - отметили в киевском клубе.

Первое место в топ-10 занял мяч Сергея Сидорчука в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Шахтером".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" опубликовало расписание товарищеских матчей в Турции.