"Отрыв слишком большой": Гвардиола признал победу Ливерпуля в чемпионской гонке

Каталонский тренер признал, что "Ман Сити" следует думать о других задачах прямо сейчас.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после поражения от "Вулверхэмптона" (2:3) заявил, что не верит в шансы своей команды защитить титул чемпиона Англии.

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Специалиста цитирует BBC.

"Сложно играть 80 минут в меньшинстве. Мы не удержали победный счет, но сделали все для этого. Соперник приложил максимум усилий, чтобы добиться положительного результата.

Закончилась ли чемпионская гонка? Да, отрыв "Ливерпуля" слишком велик. Думать о команде Клоппа сейчас невероятно, мы сосредоточены на борьбе с "Лестером". У нас есть шанс вернуться на второе место", - отметил Гвардиола.

Отрыв "Ливерпуля" от действующего чемпиона Англии составляет уже 14 очков. "Ман Сити" в этом сезоне проиграл уже пять поединков в АПЛ, что на одну игру больше, чем за всю прошлую кампанию.

Как сообщал УНИАН, ранее "Ливерпуль" разгромил "Лестер" и укрепил лидерство в АПЛ.