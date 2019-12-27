Ливерпуль разгромил Лестер и укрепил лидерство в АПЛ (видео)

"Красные" разбили своего прямого конкурента.

В центральном поединке 19-го тура английской Премьер-лиги "Лестер" принимал на своем поле "Ливерпуль".

Команда Юргена Клоппа одержала победу со счетом 4:0.

Стартовый отрезок остался за "лисами", но в дальнейшем "Ливерпуль" сумел подобрать ключи к владениям соперника. На 31-й минуте Роберто Фирмино замкнул передачу на дальней штанге ворот головой.

После перерыва "Лестер" пытался сравнять счет, но на 72-й минуте мерсисайдцы заработали пенальти за игру рукой защитника, а наказание реализовал Джеймс Милнер. Хозяева посыпались и пропустили еще два мяча за несколько минут. Сначала Фирмино оформил дубль, а затем окончательный счет ударом низом установил Трент Александер-Арнольд.

"Лестер" - "Ливерпуль" - 0:4

Голы: Фирмино, 31, 75, Милнер, 71 (с пенальти), Александер-Арнольд, 78

"Лестер": Шмайхель, Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл, Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Чаудхери, 76), Варди

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70), Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане

Предупреждения: Мэддисон - Гомес

Видеообзор матча

"Ливерпуль" набрал 52 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая "Лестер" уже на 13 очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" впервые в истории выиграл Клубный чемпионат мира.