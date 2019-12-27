Ограбление по-итальянски: футбольный арбитр допустил ужасную ошибку, не засчитав гол-красавец (фото, видео)

Рефери не увидел, как мяч пересек линию ворот на полметра.

Итальянский арбитр Иван Песути допустил ужасную ошибку в матче Серии В между "Козенцей" и "Эмполи", из-за которой гости не досчитались набранного очка.

В конце матча после красивого дальнего удара в исполнении Самюэле Риччи мяч ударился о перекладину, после чего опустился на землю за линией ворот и вылетел в поле.

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Арбитр не увидел, что мяч пересек линию ворот как минимум на полметра и не засчитал гол.

"Эмполи" мог уйти от поражения, однако из-за ошибки арбитра проиграл со счетом 0:1.

Стоит отметить, что в итальянской Серии В не используется технология VAR, которая могла бы помочь рефери.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Манчестер Сити" в 2008 году по ошибке едва не купил Лионеля Месси.