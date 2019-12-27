"Выдвигай предложение": Манчестер Сити в 2008 году по ошибке был близок к трансферу Месси

"Горожане" отправили "Барселоне" предложение, но не сразу это поняли.

"Манчестер Сити" в 2008 году случайно сделал предложение "Барселоне" по трансферу нападающего Лионеля Месси.

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Курьезную ситуацию рассказал бывший исполнительный директор "горожан" Гарри Кук в комментарии Talksport.

"Мы находились в Лондоне на конференции. Помощник владельца "Сити" Паирой Пьемпосан говорил по телефону с Полом Олдриджем - человеком из окружения руководства клуба.

Пол с лондонским акцентом заявил: "Паирой, ты должен сказать мне, что мы делаем дальше, ситуация выходит из-под контроля. Паирой в ответ, лежа на шезлонге, кричит: "Да, да, да! Это бардак. Полный бардак (на английском - very messy)".

Олдриджу послышалась фраза "Мы должны купить Месси". Затем Пол подошел ко мне: "Гарри, я в замешательстве и не понимаю, что мы делаем". "Выдвигай предложение, а там будет видно", - ответил я.

На следующий день мне позвонил Дэйв Ричардс из АПЛ: "Гарри, ты отправил предложение по Лионелю Месси? 70 миллионов фунтов? Ты с ума сошел?". Ему позвонили из "Барселоны", чтобы уточнить, реально ли это предложение. При этом сказали, что за эти деньги сделку можно было заключить еще несколько недель назад", - вспомнил Кук.

УНИАН ранее сообщал о желании "Барселоны" подписать с Месси новый контракт.