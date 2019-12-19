Барселона хочет продлить контракт с Месси: раскрыты подробности

Аргентинский нападающий может поставить продлить карьеру в каталонском клубе.

"Барселона" планирует начать переговоры о новом контракте с шестикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Действующий контракт Месси рассчитан до 2021 года. По данным источника, "Барселона" хочет продлить соглашение еще на два года - до 2023-го.

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Руководство каталонского клуба уже проинформировало отца Лео Месси Хорхе о том, что хочет продлить соглашение. Отмечается, что лидер "Барселоны" склоняется к тому, чтобы остаться в клубе.

Президент "Барселоны" Хосе Марии Бартомеу подчеркнул, что главной целью последнего срока его правления является продление контракта с Месси.

Ранее СМИ сообщали о том, что в контракте аргентинца с "Барселоной" есть пункт, согласно которому он может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Напомним, 32-летний Месси провел в "Барселоне" всю свою карьеру.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Барселона" и "Реал" впервые за 17 лет завершили Эль Класико без голов.