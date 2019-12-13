Российские клубы впервые за 18 лет не вышли в плей-офф еврокубков

Представители России в Лиге чемпионов и Лиге Европы не смогли преодолеть групповой этап.

Ни один из четырех российских клубов не сумел пробиться в плей-офф по итогам групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает Sports.ru, впервые за 18 лет российские клубы не сыграют в весенней стадии еврокубков.

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В предыдущий раз подобное случилось еще в сезоне 2001-2002.

В нынешнем сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов Россию представляли "Зенит" и "Локомотив", а на групповой стадии Лиги Европы - ЦСКА и "Краснодар".

"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА финишировали в своих группах на последних местах, а "Краснодар" - на третьем.

УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы.