Ливерпуль впервые в истории выиграл Клубный чемпионат мира (фото, видео)

В финальном матче английский клуб лишь в овертайме сумел победить "Фламенго".

В финале Клубного чемпионата мира-2019 победитель Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль" обыграл обладателя Кубка Либертадорес бразильский "Фламенго".

Открыть счет в первом тайме командам не удалось, а самый опасный момент возник уже на первой минуте, когда Роберто Фирмино оказался перед голкипером, но пробил неточно. Бразилец мог забивать и в дебюте второго тайма, но на этот раз после его удара мяч попал в штангу.

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В компенсированное ко второму тайму время арбитр сперва назначил пенальти в ворота "Фламенго", но затем сам посмотрел видеоповтор и отменил свое решение, посчитав, что Рафинья не фолил на Садио Мане.

В итоге игра перешла в овертайм, где "Ливерпулю" удалось забить победный мяч. Контратаку "красных" после паса Мане завершил Фирмино.

"Ливерпуль" впервые в истории выиграл Клубный чемпионат мира.

В этом году этот титул стал для "красных" третьим после победы в ЛЧ и Суперкубке УЕФА.

"Ливерпуль" - "Фламенго" - 1:0

Гол: Фирмино, 99

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Кейта (Милнер, 100), Салах (Шакири, 120), Фирмино (Ориги, 106), Мане

"Фламенго": Диего Алвес, Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис, Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102), Рибейро (Диего, 82), де Арраскаэта (Витиньо, 77), Энрике, Габриэл Барбоза

Видеообзор матча

Церемония награждения "Ливерпуля"

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Как сообщал УНИАН, в матче за третье место "Монтеррей" выиграл у "Аль-Хиляля".