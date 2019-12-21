Ливерпуль впервые в истории выиграл Клубный чемпионат мира (фото, видео)
В финале Клубного чемпионата мира-2019 победитель Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль" обыграл обладателя Кубка Либертадорес бразильский "Фламенго".
Открыть счет в первом тайме командам не удалось, а самый опасный момент возник уже на первой минуте, когда Роберто Фирмино оказался перед голкипером, но пробил неточно. Бразилец мог забивать и в дебюте второго тайма, но на этот раз после его удара мяч попал в штангу.
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В компенсированное ко второму тайму время арбитр сперва назначил пенальти в ворота "Фламенго", но затем сам посмотрел видеоповтор и отменил свое решение, посчитав, что Рафинья не фолил на Садио Мане.
В итоге игра перешла в овертайм, где "Ливерпулю" удалось забить победный мяч. Контратаку "красных" после паса Мане завершил Фирмино.
"Ливерпуль" впервые в истории выиграл Клубный чемпионат мира.
В этом году этот титул стал для "красных" третьим после победы в ЛЧ и Суперкубке УЕФА.
"Ливерпуль" - "Фламенго" - 1:0
Гол: Фирмино, 99
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Кейта (Милнер, 100), Салах (Шакири, 120), Фирмино (Ориги, 106), Мане
"Фламенго": Диего Алвес, Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис, Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102), Рибейро (Диего, 82), де Арраскаэта (Витиньо, 77), Энрике, Габриэл Барбоза
Видеообзор матча
Церемония награждения "Ливерпуля"
Как сообщал УНИАН, в матче за третье место "Монтеррей" выиграл у "Аль-Хиляля".