"На лбу написано": известный российский журналист оскорбил Зозулю

Василий Уткин назвал украинского нападающего "му*аком".

Российский журналист и комментатор Василий Уткин оскорбил украинского нападающего Романа Зозулю из-за фото, на котором футболист указывает на табло со счетом 14:88.

Уткин высказался о Зозуле в Telegram.

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"Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков-леваков, но у человека на этой фотографии на лбу крупными буквами написано "Я му*ак".

А когда он повернет правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано "конченый", как у алкоголиков - по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное. Наверняка хороший товарищ, послушный сын и, не сомневаюсь, патриот", - написал Уткин.

Напомним, ранее Зозуля подвергся оскорблениям со стороны фанатов "Райо Вальекано" во время матча испанской Сегунды.

Как сообщал УНИАН, ранее Зозуля объяснил свои фото, из-за которых фанаты в Испании его считают нацистом.