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Ливерпуль - Фламенго: где смотреть финал Клубного чемпионата мира

13:43, 20 декабря 2019
Футбол
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Садио Мане и Юрген Клопп / REUTERS

21 декабря на стадионе "Халифа" в катарской Дохе пройдет финал Клубного чемпионата мира по футболу, в котором встретятся английский "Ливерпуль" и бразильский "Фламенго".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Фламенго.

Начало матча - в 19.30.

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Прямую трансляцию противостояния английского и бразильского клубов можно будет посмотреть на телеканале "UA:Перший".

Напомним, "Ливерпуль" выступает на турнире на правах победителя Лиги чемпионов, а "Фламенго" - как обладатель Кубка Либертадорес.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале "Ливерпуль" выиграл у "Монтеррея", а "Фламенго" - у "Аль-Хиляля".

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Теги: #Ливерпуль#клубный чемпионат мира