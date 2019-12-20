Ливерпуль - Фламенго: где смотреть финал Клубного чемпионата мира

В матче за трофей сойдутся победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка Либертадорес.

21 декабря на стадионе "Халифа" в катарской Дохе пройдет финал Клубного чемпионата мира по футболу, в котором встретятся английский "Ливерпуль" и бразильский "Фламенго". УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Фламенго. Начало матча - в 19.30. Читайте такжеЛиверпуль - Фламенго: прогноз букмекеров на финал Клубного чемпионата мира Прямую трансляцию противостояния английского и бразильского клубов можно будет посмотреть на телеканале "UA:Перший". Напомним, "Ливерпуль" выступает на турнире на правах победителя Лиги чемпионов, а "Фламенго" - как обладатель Кубка Либертадорес. Как сообщал УНИАН, в полуфинале "Ливерпуль" выиграл у "Монтеррея", а "Фламенго" - у "Аль-Хиляля".

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