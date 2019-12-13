Александрия потерпела поражение в последнем матче в Лиге Европы

Бронзовый призер УПЛ в шестом туре играл в Бельгии.

"Александрия" в заключительном матче на групповой стадии Лиги Европы на выезде играла с бельгийским "Гентом".

Бронзовый призер УПЛ завершил выступление на евроарене поражением.

В составе "Гента" голевым пасом в этой встрече отличился украинец Роман Безус.

Напомним, "Александрия" потеряла шансы на выход из группы еще после пятого тура. По итогам группового этапа украинский клуб набрал 3 очка и финишировал последним в своем квартете. В плей-офф вышли "Гент" (12 очков) и "Вольфсбург" (11 очков).

"Гент" - "Александрия" - 2:1

Голы: Депуатр, 7, 16 - Мирошниченко, 54

"Гент": Камински, Кастро-Монтес, Пластун, Люстиг, Асаре, Кумс, Овусу, Безус (Домпе, 80), Оджиджа, Депуатр (Квилитая, 90+3), Яремчук (Чакветадзе, 72).

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Ковалец, Гречишкин, Запорожан (Довгий, 46), Лучкевич, Безбородько (Тейшейра, 86), Третьяков (Задерака, 79)

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф ЛЕ.