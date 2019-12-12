Динамо позорно вылетело из Лиги Европы

В заключительном туре киевляне на "Олимпийском" едва не проиграли скромному "Лугано".

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" на "Олимпийском" принимало швейцарский "Лугано".

Для выхода в плей-офф киевлянам нужна была только победа, однако подопечные Алексея Михайличенко завершили матч вничью.

В первом тайме "Динамо" владело преимуществом, но воплотить его в перевес в счете не смогло. Лучший момент у киевлян упустил Артем Беседин, который из пределов вратарской замыкал прострел Виталия Миколенко, но пробил над перекладиной.

А перед самым перерывом "Динамо" пропустило - одна из редких атак "Лугано" завершилась подачей от лицевой и точным ударом головой в исполнении Марко Араторе.

Во втором тайме стопроцентный момент у ворот "Лугано" возник после того, как Виталий Буяльский переправлял мяч в дальний угол, но попал в штангу, после чего сфера вылетела в поле.

До конца матча динамовцы создали еще несколько моментов, но ушли от поражения лишь в компенсированное время - обводящим ударом из пределов штрафной отличился Виктор Цыганков.

По итогам группового этапа "Динамо" набрало 7 очков и заняло третье место в группе В. В плей-офф вышли "Мальме" (11 очков) и "Копенгаген" (9 очков).

"Динамо" во второй раз в истории выступлений в Лиге Европы не сумело выйти в плей-офф турнира.

"Динамо" - "Лугано" - 1:1

Голы: Цыганков, 90+4 - Араторе, 45

"Динамо": Бущан, Миколенко, Кадар, Попов, Кендзера (Цитаишвили, 64), де Пена (Гармаш, 77), Шепелев, Буяльский, Караваев, Цыганков, Беседин (Соль, 81).

"Лугано": да Коста, Яо, Сульмони, Дапрела, Обексер, Кустодио, Ловрич (Чрнигой, 84), Гвидотти (Вечеи, 55), Дальмонте (Марич, 64), Араторе, Холендер

УНИАН ранее также сообщал о том, что донецкий "Шахтер" в плей-офф Лиги Европы не будет сеяным.