"Ситуация очень неприятная": Михайличенко рассказал, кто виноват в провале Динамо на евроарене

Главный тренер "Динамо" считает, что команда "обязана была" выходить в плей-офф.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью в матче шестого тура Лиги Европы против "Лугано" (1:1) и вылет команды из турнира.

Слова Михайличенко приводит dynamo.kiev.ua.

"В том, что случилось, виноваты все. И, конечно, в первую очередь, - я. Не выполнена задача, а именно я отвечаю за результат", - сказал Михайличенко.

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"В самом деле, ситуация очень неприятная - мы обязаны были выходить из этой группы, добиваться другого результата во многих матчах", - также отметил тренер.

Михайличенко подчеркнул, что "Динамо" не смогло обыграть "Лугано" из-за большого количества ошибок:

"Что же касается самого сегодняшнего матча, который, к сожалению, подвел итог нашего выступления в еврокубках текущего сезона, то, как и в ряде других поединков, мы допустили много ошибок. У нас были в этой Лиге Европы хорошие игры, но допускаемые нами ошибки и их количество слишком часто не позволяли добиваться результата. Наверное, нельзя сказать, что сегодня мы не наиграли на победу. Но то, что мы допускаем ошибку, пропускаем гол и не можем забить сами, это, конечно, проблема. А проблемы надо решать на тренировках, в работе".

Также тренер добавил, что "Динамо" "не хватило реализации моментов и реализации того преимущества, которое мы имели над соперником".

УНИАН также сообщал о том, как в сети отреагировали на вылет "Динамо".