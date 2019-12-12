"Позор и дно": реакция сети на вылет Динамо из Лиги Европы
Киевское "Динамо" впервые с сезона 2011-2012 не смогло выйти в плей-офф Лиги Европы.
В сети эмоционально отреагировали на домашнюю ничью киевлян в матче 6-го тура группового этапа ЛЕ против швейцарского "Лугано" (1:1), после которой "Динамо" заняло третье место в одной группе с "Мальме", "Копенгагеном" и "Лугано".
"А Лигу Европы-2 еще не запустили? Тут пациент есть", "Динамо" - это настоящий позор нашего футбола", "Что ж, "Динамо" пробило историческое дно", "Зато теперь "Динамо" может полностью сконцентрироваться на борьбе за третье место в чемпионате!", "Лучшая характеристика игры "Динамо" - Фейсбук. Все оставляют короткие комментарии, смысл которых: позор и дно", "Это "Динамо" сломалось, но другого не будет. Держитесь", - комментируют болельщики в Twitter.
Позор.— vlad (@vlad34642067) 12 декабря 2019 г.
«Просто швейцарский футбол сейчас на подъёме» - фраза сказана более 10 лет назад, но как всегда актуальна .#ДинамоЛугано— Рома Мельник (@Roman_Melnykkk) 12 декабря 2019 г.
#ДинамоЛугано#динамокиев#EuroLeague#динамокиївpic.twitter.com/DEjVoFJ6yB— Andrew Black (@Andrew_Black_ua) 12 декабря 2019 г.
Динамо это настоящий позор нашего футбола, вы уж простите, но Александрия в 1000 раз лучше выступила в сложнейшей группе.— Vania (@seankehl) 12 декабря 2019 г.
Берёте старого динамовца из чулана, отряхиваете пыль и ставите тренером Динамо. Когда все проиграет, вынимаете следующего.— Кинжальный Прострел (@kgolikov) 12 декабря 2019 г.
Лучшая характеристика игры Динамо - Фейсбук. Все оставляют короткие комментарии смысл которых: позор и дно. Не вспомню, когда еще так тихо проходил такой вылет.— Евгений Орл (@EO1323OE) 12 декабря 2019 г.
А Лигу Европы-2 ещё не запустили? Тут пациент есть..#ДинамоЛугано#ДинамоКиївpic.twitter.com/tkLqggd4lO— Serhii Malysh (@SergioMalysh) 12 декабря 2019 г.
Ідеальна характеристика філософії «Динамо» в короткій фразі коментатора:— д3льта (@abro_cadabro) 12 декабря 2019 г.
- Класний пас, але не туди.
😅
Що ж, Динамо пробило історичне дно. Мені не було настільки соромно, мабуть, із часів вильоту від Туна. Насправді ж має бути соромно клубу. Ганьба вам - президенте, тренере, командо.— Олег Бабій (@Gullit_87) 12 декабря 2019 г.
це Динамо зламалося. але іншого не буде. тримайтеся.— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 12 декабря 2019 г.