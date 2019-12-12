"Позор и дно": реакция сети на вылет Динамо из Лиги Европы

Киевляне не смогли выйти в плей-офф, сыграв вничью с "Лугано".

Киевское "Динамо" впервые с сезона 2011-2012 не смогло выйти в плей-офф Лиги Европы.

В сети эмоционально отреагировали на домашнюю ничью киевлян в матче 6-го тура группового этапа ЛЕ против швейцарского "Лугано" (1:1), после которой "Динамо" заняло третье место в одной группе с "Мальме", "Копенгагеном" и "Лугано".

"А Лигу Европы-2 еще не запустили? Тут пациент есть", "Динамо" - это настоящий позор нашего футбола", "Что ж, "Динамо" пробило историческое дно", "Зато теперь "Динамо" может полностью сконцентрироваться на борьбе за третье место в чемпионате!", "Лучшая характеристика игры "Динамо" - Фейсбук. Все оставляют короткие комментарии, смысл которых: позор и дно", "Это "Динамо" сломалось, но другого не будет. Держитесь", - комментируют болельщики в Twitter.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Лугано".