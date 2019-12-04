"Спасибо, идол": лидер Шахтера Тайсон в соцсети обратился к Шевченко (фото)

Бразильский футболист поблагодарил Андрея Шевченко за поддержку.

Полузащитник "Шахтера" Тайсон в соцсети поблагодарил главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко за слова поддержки.

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Во время церемонии награждения "Футбольные звезды Украины-2019" Шевченко поддержал Тайсона в связи с расистским скандалом. "Мы тебя всегда будем поддерживать, Тайсон", - в том числе сказал тренер во время своего выступления.

В Instagram бразилец выложил совместное фото с Шевченко и поблагодарил его:

"Я навсегда сохраню этот момент и твои слова в своем сердце. Андрей Шевченко, спасибо за твои слова. Благодарю тебя, идол", - написал Тайсон, добавил также смайлы сердец.

Напомним, в ноябре Тайсон подвергся расизму со стороны киевских фанатов во время матча "Шахтер" - "Динамо". В ответ на "уханье" бразилец показал трибунам неприличный жест, за что получил красную карточку и был дисквалифицирован на один матч.

Как сообщал УНИАН, Тайсон был признан лучшим футболистом года в Украине, а Шевченко - лучшим тренером.