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"Спасибо, идол": лидер Шахтера Тайсон в соцсети обратился к Шевченко (фото)

10:59, 04 декабря 2019
Футбол
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Тайсон и Андрей Шевченко получили награды во время церемонии Футбольные звезды Украины-2019 / фото: ФК Шахтер

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Во время церемонии награждения "Футбольные звезды Украины-2019" Шевченко поддержал Тайсона в связи с расистским скандалом. "Мы тебя всегда будем поддерживать, Тайсон", - в том числе сказал тренер во время своего выступления.

В Instagram бразилец выложил совместное фото с Шевченко и поблагодарил его:

"Я навсегда сохраню этот момент и твои слова в своем сердце. Андрей Шевченко, спасибо за твои слова. Благодарю тебя, идол", - написал Тайсон, добавил также смайлы сердец.

Напомним, в ноябре Тайсон подвергся расизму со стороны киевских фанатов во время матча "Шахтер" - "Динамо". В ответ на "уханье" бразилец показал трибунам неприличный жест, за что получил красную карточку и был дисквалифицирован на один матч.

Как сообщал УНИАН, Тайсон был признан лучшим футболистом года в Украине, а Шевченко - лучшим тренером.

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Теги: #Андрей Шевченко#Тайсон