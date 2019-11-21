Скандал с расизмом в матче Шахтер - Динамо: в УАФ вынесли решение по дисквалификации Тайсона

Бразильский полузащитник "Шахтера" наказан за свой неприличный жест.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес вердикт по скандальному эпизоду в матче 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".

Как сообщает официальный сайт УАФ, бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон за свой неприличный жест в ответ на "уханье" фанатов "Динамо", дисквалифицирован на один матч и еще на две игры условно.

Читайте также"Пора собирать вещи": Тайсон готов покинуть Шахтер после расистского скандала

Напомним, во втором тайме во втором тайме арбитр на несколько минут останавливал матч из-за проявлений расизма со стороны фанатов "Динамо" в адрес бразильских легионеров "Шахтера". В ответ на расизм Тайсон выбил мяч на трибуну с болельщиками "Динамо", а также показал фанатам киевлян средний палец, за что получил красную карточку.

После матча полиция открыла дело по факту проявления расизма.

Как сообщал УНИАН, ранее в ответ на обвинения в расизме ультрас "Динамо" заявили, что "это была акция в поддержку сов".