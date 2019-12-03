Динамо подписало бельгийского нападающего (фото)

Киевляне усилились 19-летним футболистом.

Киевское "Динамо" объявило о подписании 19-летнего форварда Ибраима Каргбо-младшего.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Игрок подписал соглашение с киевлянами на 3,5 года.

Футболист родился в Сьерра-Леоне, но имеет бельгийское гражданство. Каргбо выступает на позиции центрфорварда, а также способен закрыть позиции на флангах атаки.

В последние недели футболист находился в Киеве на просмотре и отметился забитым голом за "Динамо" U-21 в контрольном матче.

Каргбо выступал за "Роселар" во втором дивизионе чемпионата Бельгии, а также на правах аренды в "Льерс Кемензонен", после чего получил статус свободного агента.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" установило антирекорд в Лиге Европы.