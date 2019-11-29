Динамо установило антирекорд в Лиге Европы

Киевляне жестко встречали соперников из "Мальме".

Киевское "Динамо" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы уступило "Мальме" (3:4) и установило клубный антирекорд по количеству желтых карточек на турнире.

Читайте также"Перестаньте мучить людей": в сети эмоционально отреагировали на поражение Динамо в Лиге Европы

Сразу шесть футболистов киевского клуба в Швеции получили желтые карточки, а капитан Сергей Сидорчук вовсе в итоге был удален.

Это рекордное количество желтых карточек в истории выступлений "Динамо" в Лиге Европы. Больше предупреждений динамовцы получили только два года назад в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (0:2) на выезде - семь.

В шестом туре группового этапа "Динамо" встретится со швейцарским "Лугано". Киевлян устроит только победа для выхода в плей-офф.

Стоит отметить, что из-за дисквалификации игру пропустят Артем Шабанов, Сергей Сидорчук и Беньямин Вербич.

УНИАН ранее сообщал о том, что двое футболистов "Динамо" вошли в символическую сборную тура Лиги Европы.