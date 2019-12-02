Российский волейболист устроил пьяный дебош на детском турнире (видео)

Алексей Спиридонов едва не подрался с другими родителями.

Российский волейболист "Урала", экс-игрок сборной России Алексей Спиридонов в нетрезвом виде устроил скандал во время детского теннисного турнира.

Как сообщают российские СМИ, дочь Спиридонова играла в финальном матче турнира, однако организаторы дисквалифицировали ее из-за неподобающего поведения отца. Спиридонов нецензурно выражался на трибунах, конфликтовал с другими родителями и провоцировал судью.

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После этого Спиридонов едва не устроил драку. Волейболист кричал другим родителям "Вы все мрази" и сцепился с одним из мужчин, после чего упал.

"Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того, что я хлопал в ладоши. Ретвит максимальный, друзья!", - написал Спиридонов в Twitter, но позже удалил свой твит.

Бухой волейболист Алексей Спиридонов в Уфе устроил драку на детских соревнованиях по теннису. Его дочь дисквалифицировали из-за поведения Спиридонова. Он громко матерился на трибуне, ссорился с родителями и провоцировал судью. В итоге бухого ублюдка ушатал обычный дед. pic.twitter.com/8yfcv3s0Xs — Почти ГосДума (@duma_gos) 2 декабря 2019 г.

Отметим, что это уже не первый скандал с участием Спиридонова. Ранее он был выгнан из сборной России, в соцсети оскорблял польского волейболиста, называл поляков "гнилой нацией", а также во время одного из матчей предлагал арбитру деньги.

УНИАН ранее также сообщал о том, что легендарный нидерландский футболист произнес нацистское приветствие в прямом эфире.