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Российский волейболист устроил пьяный дебош на детском турнире (видео)

18:59, 02 декабря 2019
Футбол
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Алексей Спиридонов не впервые угодил в скандал / фото: spirik15 / instagram.com

Российский волейболист "Урала", экс-игрок сборной России Алексей Спиридонов в нетрезвом виде устроил скандал во время детского теннисного турнира.

Как сообщают российские СМИ, дочь Спиридонова играла в финальном матче турнира, однако организаторы дисквалифицировали ее из-за неподобающего поведения отца. Спиридонов нецензурно выражался на трибунах, конфликтовал с другими родителями и провоцировал судью.

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После этого Спиридонов едва не устроил драку. Волейболист кричал другим родителям "Вы все мрази" и сцепился с одним из мужчин, после чего упал.

"Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того, что я хлопал в ладоши. Ретвит максимальный, друзья!", - написал Спиридонов в Twitter, но позже удалил свой твит.

Отметим, что это уже не первый скандал с участием Спиридонова. Ранее он был выгнан из сборной России, в соцсети оскорблял польского волейболиста, называл поляков "гнилой нацией", а также во время одного из матчей предлагал арбитру деньги.

УНИАН ранее также сообщал о том, что легендарный нидерландский футболист произнес нацистское приветствие в прямом эфире.

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Теги: #волейбол