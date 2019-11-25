Легендарный нидерландский футболист произнес нацистское приветствие в прямом эфире (видео)

Манко ван Бастену пришлось извиняться.

Обладатель трех Золотых мячей Марко ван Бастен стал фигурантом громкого скандала после одного из прямых эфиров с его участием.

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Перед поединком 13-го тура Эредивизии между "Аяксом" и "Хераклесом" (4:1) бывший главный тренер сборной Нидерландов находился в студии в качестве эксперта, а в эфир была выведена картинка с интервью тренера гостей Франка Вормута.

Вормут давал комментарий на немецком языке и в какой-то момент ван Бастен в студии произнес нацистский лозунг "Sieg Heil".

Verbaal wegwerpgebaar van Marco van Basten. pic.twitter.com/yLgNPUW3cV — Geert Jan Darwinkel (@Darch) 23 ноября 2019 г.

Затем ван Бастен был вынужден извиниться в эфире телеканала Fox, пояснив, что просто подшутил над немецким языком интервьюера.

"Я никого не хотел шокировать. Это просто шутка. Прошу прощения", - отметил Марко.

Van Basten zegt sorry. pic.twitter.com/k4lYQZRrmL — Geert Jan Darwinkel (@Darch) 23 ноября 2019 г.

УНИАН ранее сообщал о том, что легионер "Динамо" угодил в скандал на родине.