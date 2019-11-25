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Легендарный нидерландский футболист произнес нацистское приветствие в прямом эфире (видео)

09:54, 25 ноября 2019
Футбол
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Многие не поняли шутки ван Бастена / фото: fifa.com

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Перед поединком 13-го тура Эредивизии между "Аяксом" и "Хераклесом" (4:1) бывший главный тренер сборной Нидерландов находился в студии в качестве эксперта, а в эфир была выведена картинка с интервью тренера гостей Франка Вормута.

Вормут давал комментарий на немецком языке и в какой-то момент ван Бастен в студии произнес нацистский лозунг "Sieg Heil".

Затем ван Бастен был вынужден извиниться в эфире телеканала Fox, пояснив, что просто подшутил над немецким языком интервьюера.

"Я никого не хотел шокировать. Это просто шутка. Прошу прощения", - отметил Марко.

УНИАН ранее сообщал о том, что легионер "Динамо" угодил в скандал на родине.

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Теги: #футбол