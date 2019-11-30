Бразильский клуб зимой хочет подписать лидера Шахтера - СМИ
Бразильский "Коринтианс" в зимнее межсезонье хочет усилить состав полузащитником "Шахтера" Тайсоном.
Об этом сообщает uol.com.br.
Отмечается, что новый главный тренер "Коринтианса" Тиаго Нуньес, который приступит к своим обязанностям с января, изъявил желание подписать Тайсона.
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Тайсон ранее заявлял о том, что хотел бы вернуться в Бразилию. Его контракт действует до 2021 года.
Напомним, в летнее межсезонье бразилец мог перейти в "Милан" или "Рому", однако "Шахтер" не устроила сумма компенсации, которую предлагали итальянские клубы.
По данным СМИ, "Милан" сохраняет заинтересованность в услугах бразильца.
Стоит отметить, что по данным бразильского издания, "Коринтианс" также заинтересован в услугах бразильского защитника "Динамо" Сидклея.
Как сообщал УНИАН, Тайсон выразил желание уйти из "Шахтера" после расистского скандала.