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Бразильский клуб зимой хочет подписать лидера Шахтера - СМИ

13:36, 30 ноября 2019
Футбол
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Тайсон заявлял о желании покинуть Шахтер / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщает uol.com.br.

Отмечается, что новый главный тренер "Коринтианса" Тиаго Нуньес, который приступит к своим обязанностям с января, изъявил желание подписать Тайсона.

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Тайсон ранее заявлял о том, что хотел бы вернуться в Бразилию. Его контракт действует до 2021 года.

Напомним, в летнее межсезонье бразилец мог перейти в "Милан" или "Рому", однако "Шахтер" не устроила сумма компенсации, которую предлагали итальянские клубы.

По данным СМИ, "Милан" сохраняет заинтересованность в услугах бразильца.

Стоит отметить, что по данным бразильского издания, "Коринтианс" также заинтересован в услугах бразильского защитника "Динамо" Сидклея.

Как сообщал УНИАН, Тайсон выразил желание уйти из "Шахтера" после расистского скандала.

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Теги: #Шахтер#трансферы#Тайсон