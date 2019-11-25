УЕФА назначил арбитров на очередные матчи украинских клубов в еврокубках

На матче "Шахтера" в ЛЧ будет работать арбитр из Словении.

УЕФА назначил арбитров, которые отработают на матче "Шахтера" в Лиге чемпионов, а также поединках "Динамо" и "Александрии" в Лиге Европы.

Читайте такжеМанчестер Сити - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Матч "горняков" против "Манчестер Сити" в Англии 26 ноября обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Этот рефери уже обслуживал поединок "Шахтера" в ЛЕ в 2017-м году - тогда дончане уступили "Сельте" (0:2) в 1/16 финала.

Матч пятого тура в группе С пройдет на стадионе "Этихад". Начало - в 22:00.

Киевское "Динамо" в пятом туре группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде против шведского "Мальме" 28 ноября. Начало встречи - в 22:00.

Игру обслужит чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецом. Он уже дважды работал на матчах "Динамо" - в 2012-м с "Порту" (2:3) в группе ЛЧ, а также в 2015-м против "Челси" (1:2).

В этот же день в 19:55 свой поединок в Лиге Европы начнут "Александрия" и немецкий "Вольфсбург". Матч будут судить австрийцы во главе с Мануэлем Шуттенгрубером.

УНИАН ранее сообщал о том, что лидеры "Шахтера" не сыграют с "Манчестер Сити".